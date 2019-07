Wegen Hummels, Ribéry und James: Deshalb verliert der FC Bayern über 80 Millionen Euro

Während rund um den FC Bayern viele nur noch über mögliche Transfers von Leroy Sané, Ousmane Dembélé und Co. reden, geraten die Abgänge des deutschen Rekordmeister fast schon in Vergessenheit. In Franck Ribéry, der ebenso wie Arjen Robben nach der vergangenen Saison keinen neuen Vertrag in München erhalten hatte, verließ eine Ikone und tragende Figur den Klub. Doch nicht nur das: In dem Franzosen, Mats Hummels und Real-Madrid-Leihgabe James haben die Münchner auch wertvolle Markenbotschafter verloren.