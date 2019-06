Bericht: Zwei Holland-Klubs jagen Aufstiegshelden Wriedt von Bayern II

Aus der Regionalliga Bayern direkt in die Europa League? Dieser enorme Sprung könnte für Kwasi Okyere Wriedt bald Wirklichkeit werden. Mit seinen 24 Treffern in der abgelaufenen Saison hat sich der Ghanaer für zahlreiche Klubs empfohlen. Darunter sind offenbar auch der FC Groningen und der FC Utrecht. Beide sollen laut einem Bericht des holländischen Sportportals Elf Voetbal Interesse am Aufstiegshelden der Münchner U23 haben - in Utrecht würde Wriedt sogar an einem europäischen Wettbewerb teilnehmen. Beide Klubs aus der Eredivisie suchen demnach noch einen Mittelstürmer und der gebürtige Hamburger soll das erste Ziel sein.

In der Saison 2017/18 schnupperte Wriedt unter dem damaligen Bayern-Trainer Jupp Heynckes erstmals Erstliga-Luft. In der Bundesliga und im DFB-Pokal kam der 24-Jährige insgesamt zweimal zum Einsatz - den Durchbruch bei den Profis schaffte er jedoch nicht. Also ging er in der Regionalliga auf Torejagd. In 63 Partien erzielte er 45 Treffer und steuerte als Mittelstürmer sogar 15 Vorlagen bei. Sein Vertrag bei den Bayern läuft noch bis 2020.

Sturm-Nachfolger für Wriedt wohl bereits gefunden

Bei den Münchnern soll es bereits einen Nachfolger geben. Nach SPORTBUZZER-Informationen, steht der Wolfsburger Blaz Kramer vor einem Wechsel zu den Bayern. Im vergangenen Jahr war bereits Jahn Regensburg an ihm dran, zuletzt buhlten vor allem Zweitligist VfL Bochum und Bundesliga-Klub Fortuna Düsseldorf um den Slowenen aus der zweiten Mannschaft der Wölfe. Der Angreifer soll den Münchnern bereits eine Zusage gegeben haben und beim FCB in der Zweiten zum Einsatz kommen. Also ausgerechnet in der Mannschaft, gegen die er mit dem VfL II in den Aufstiegsspielen zur 3. Liga gescheitert ist.

Ich will ja nichts unterschlagen... 4:1 für die Amateure gegen Wolfsburg II - und die Profis flippen völlig aus 😄!#fcbayern @SPORTBILD @BILD_Sport pic.twitter.com/qUpT6HhR1H — Tobias Altschäffl (@altobelli13) May 26, 2019

Wriedt mit Doppelpack unter den Augen von Ribéry und Co.

Vor knapp einer Woche machte die Reserve des deutschen Rekordmeisters den Aufstieg in die 3. Liga über die Relegation gegen den VfL Wolfsburg II perfekt. Überragender Mann beim 4:1-Sieg im Grünwalder Stadion in München war Wriedt. Mit einem Doppelpack schoss er seine Mannschaft nach acht Jahren in der Regionalliga wieder zurück in die Drittklassigkeit. Unter den Augen der Bayern-Stars Franck Ribéry, David Alaba, Niklas Süle und Co. sorgte die zweite Mannschaft für ein spektakuläres Comeback, nachdem sie bereits in der achten Spielminute in Rückstand gerieten. Das Hinspiel verloren die Münchner mit 1:3 - nach dem frühen Treffer im Rückspiel mussten also die vier Tore her, die am Ende auch erzielt wurden.

