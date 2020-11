FC Bayern in der Einzelkritik: Die Noten zum Sieg gegen FC Salzburg - Boateng und Lewandowski überzeugen

Turbulenter Ausflug und ertragreicher Ausflug der Bayern kurz über die Landesgrenze nach Österreich: Der Titelverteidiger gewann das erste Pflichtspiel bei RB Salzburg, dem Serienmeister der Alpenrepublik, am Ende etwas zu hoch mit 6:2. Neun Punkte aus den ersten drei Partien (saisonübergreifend hat man nun 13 Partien in der Königsklasse in Serie gewonnen) bedeuten bereits ein schönes Polster in der Vorrundengruppe, auch weil Lokomotive Moskau mit dem 1:1 überraschend Atlético Madrid ärgerte.

Für den SPORTBUZZER hat Bayern-Reporter Patrick Strasser bei den FCB-Profis genau hingeschaut. Wie war die Offensive um Stürmer-Star Robert Lewandowski in Form? Wie präsentierte sich David Alaba nach dem Rückzug des Vertragsangebots an ihn? Alle Spieler des FC Bayern in der Einzelkritik mit Noten hier in der Bildergalerie!

FC Bayern in Noten gegen Salzburg: Die Einzelkritik im Überblick Erlöste den FC Bayern und war mit der beste Mann auf dem Platz: Jerome Boateng (r.). Die Einzelkritik zum Kantersieg gegen den FC Salzburg. ©