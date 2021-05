FC Bayern in der Einzelkritik: Die Noten zum Meister-Schaulaufen gegen Gladbach

Was für eine Machtdemonstration des neuen und alten deutschen Meisters. Bereits vor dem Anpfiff gegen Borussia Mönchengladbach stand fest, dass der FC Bayern München nicht mehr einzuholen ist, dafür hatte Borussia Dortmund mit dem 3:2-Sieg über RB Leipzig gesorgt. Den neunten Titel in Serie feierten die Münchner mit einem 6:0 gegen Gladbach. Beim Schützenfest traf Robert Lewandowski drei Mal, nun fehlt ihm nur noch ein Tor, um den legendären Tor-Rekord von Gerd Müller (40 Tore in der Saison 1971/72) einzustellen. *Für Thomas Müller und David Alaba ist es Schale Nummer zehn - neuer Bundesliga-Rekord, beide überholen damit Franck Ribéry (neun Schalen).

