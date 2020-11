FC Bayern in der Einzelkritik: Die Noten zum Remis gegen Werder Bremen

Der FC Bayern München stolpert und holt in der heimischen Allianz Arena gegen Werder Bremen lediglich ein 1:1. In der Auflage des 109. Nord-Süd-Schlagers (damit das alleinige Rekord-Duell in der Bundesliga) traf Maximilian Eggestein für Werder zum 0:1, Kingsley Coman konnte per Kopf in der 62. Minute ausgleichen. Ein Rückschlag für Bayern-Trainer Hansi Flick in seinem 50. Pflichtspiel als Bayern-Trainer seit November 2019 (nun 45 Siege, zwei Remis, drei Niederlagen). Zuvor hatte Bayern alle 19 vorherigen Bundesliga-Partien gegen den SV Werder gewonnen – die längste Siegesserie in der Bundesliga. Was für ein Erfolg für Bremen.

Anzeige