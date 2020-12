FC Bayern in der Einzelkritik: Die Noten zum Sieg gegen Lok Moskau

Titelverteidiger FC Bayern München schloss die Gruppenphase der Champions League mit einem zähen Arbeitssieg gegen Lokomotive Moskau ab. In der Allianz Arena trafen Niklas Süle per Kopf (63.) und Eric-Maxim Choupo-Moting (80.). Insgesamt gewannen die Bayern damit im heimischen Stadion 20 ihrer vergangenen 21 Vorrundenpartien in der Königsklasse (ein Remis).

