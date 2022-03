FC Bayern in der Einzelkritik gegen Bayer Leverkusen: Ulreich bester FCB-Spieler, Note 5 für zwei Stars

Der FC Bayern München kam im Topspiel des Spieltages vor 25.000 Fans in der Allianz Arena gegen den Tabellendritten Bayer Leverkusen nicht über ein 1:1 hinaus – in der Hinrunde hatten die Münchner in Leverkusen noch mit 5:1 triumphiert. Nach dem Führungstreffer von Abwehr-Chef Niklas Süle (18.) für die Gastgeber glich Bayerns Thomas Müller aus (36.) – per Eigentor nach einem Demirbay-Freistoß. Gegen Ende der ersten Hälfte verhinderten der Pfosten und Bayern-Torhüter Sven Ulreich einen Rückstand des Tabellenführers. Anzeige

Für den SPORTBUZZER hat Bayern-Reporter Patrick Strasser das Topspiel gegen Leverkusen in der Allianz Arena verfolgt und alle Spieler des FCB mit Noten bewertet. Wie war Thomas Müller nach seiner Corona-Pause im Spiel? Konnte Aushilfs-Linksverteidiger Omar Richards überzeugen? Wie schlug sich Sven Ulreich bei seinem wohl letzten Einsatz als Ersatz von Stammkeeper Manuel Neuer? In der nachfolgenden Galerie findet ihr alle Noten für die Bayern-Stars in unserer Einzelkritik.

Der FC Bayern in der Einzelkritik gegen Bayer Leverkusen Der FC Bayern in der Einzelkritik gegen Bayer Leverkusen. ©