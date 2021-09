FC Bayern in der Einzelkritik gegen Dynamo Kiew: Top-Noten für Lewandowski, Gnabry und Sané

Ein lockeres, souveränes 5:0 gegen Dynamo Kiew in der Champions League, der neunte Pflichtspielerfolg des FC Bayern hintereinander seit Saisonbeginn. Da sind die Münchner eine Bank unter ihrem neuen Trainer Julian Nagelsmann, der vom neuen Oberboss Oliver Kahn, dem Vorstandsvorsitzenden, bereits vor Anpfiff in den Himmel gelobt wurde – in den Himmel der Bayern. Nicht abgehoben, sondern gierig und motiviert wie gewohnt dominierten die Gastgeber den ukrainischen Double-Sieger beinahe nach Belieben. Weltfußballer Robert Lewandowski traf vor der Pause doppelt (einmal per Elfmeter), Serge Gnabry nach dem Wechsel wuchtig und Leroy Sané pfiffig oder doch eher zufällig, weil ihm der Ball bei einer Flanke abrutschte. Dazu köpfte der eingewechselte Eric-Maxim Choupo-Moting das 5:0 - fertig war der Pflicht-Dreier am zweiten Spieltag nach der formidablen Ouvertüre, dem 3:0 vor zwei Wochen in Barcelona.

Das letzte Spiel vor der anstehenden Länderspielpause absolvieren die Bayern am kommenden Sonntag (17.30 Uhr/DAZN). Das in der Liga noch immer sieglose Team von Eintracht Frankfurt ist dann in der Allianz Arena zu Gast. Nach den Spielen der DFB-Elf (am 8. Oktober gegen Rumänien und am 11.Oktober in Nordmazedonien) stehen dann zwei schwere Auswärtsspiele für den deutschen Rekordmeister an: Zuerst geht es in der Bundesliga bei Bayer Leverkusen (17. Oktober) um Punkte, dann muss der FCB am dritten Champions-League-Spieltag bei Benfica Lissabon antreten.