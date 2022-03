FC Bayern in der Einzelkritik gegen Hoffenheim: Lewandowski einziger Lichtblick in der Offensive, eine 5

Tabellenführer FC Bayern München verschwendete zu viele dicke Chancen, hatte Pech mit drei wegen Abseits aberkannten Treffern und kam so bei der TSG Hoffenheim nur zu einem 1:1. Borussia Dortmund kann mit einem Erfolg am Sonntag gegen Bielefeld auf sieben Punkte (bei einem Spiel weniger) herankommen. Vor 25.600 Zuschauern in Sinsheim entwickelte sich ein intensiver und attraktiver Schlagabtausch. Nach der Hoffenheimer Führung durch Christoph Baumgartner (32.) konnte Toptorjäger Robert Lewandowski in der Nachspielzeit der ersten Hälfte nach einer Ecke von Joshua Kimmich per Kopf ausgleichen – nicht nur sein 29. Saisontreffer, sondern auch ein neuerlicher Rekord: sein 17. Auswärtstor der laufenden Saison. Er stellte damit den Bundesliga-Rekord von Timo Werner (2019/20) und Jupp Heynckes (1973/74) ein. Anzeige

Für den SPORTBUZZER hat sich Bayern-Reporter Patrick Strasser das Bundesliga-Spiel der Bayern in der Hoffenheimer Arena genauestens angeschaut und alle FCB-Stars in seiner Einzelkritik mit Noten bewertet. Erhält Lewandowski wie beim 7:1-Sieg in der Champions League bei RB Salzburg unter der Woche wieder eine 1+? Wie schlug sich die Bayern-Abwehr, die schon wieder einen Gegentreffer kassiert hat? Die Einzelkritik samt aller Bewertungen hier im Überblick:

FC Bayern in der Einzelkritik: Die Noten zum Spiel gegen die TSG Hoffenheim Der SPORTBUZZER hat die Leistung der Profis des FC Bayern in Noten bewertet. ©