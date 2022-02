FC Bayern in der Einzelkritik gegen RB Salzburg: Zweimal die 5, viermal die 4 für spätes Remis

Der FC Bayern München erzwingt durch einen Last-Minute-Treffer von Kingsley Coman im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei RB Salzburg ein glückliches, aber verdientes 1:1 . Vor knapp 30.000 Zuschauern in der Red Bull Arena konnten sich die Münchner nach der 2:4-Pleite am Samstag bei Aufsteiger VfL Bochum daher nur zum Teil revanchieren. Gegen freche und flinke Salzburger war man nach dem Kontertor durch Adamu (21.) lange verzweifelt angerannt und hatte erst nach der Kopfballverlängerung von Thomas Müller und dem entschlossenen Abschluss von Coman (90.) Grund zur Freude.

Für den SPORT BUZZER hat Bayern-Reporter Patrick Strasser genau hingeschaut und die Leistungen der FCB-Spieler mit Noten bewertet. Wer zeigte eine Reaktion auf die peinliche Pleite in Bochum? Bei wem ist immer noch Luft nach oben? Wo war Robert Lewandowski? Schaut euch hier die Bewertungen alle Bayern-Profis gegen RB Salzburg an. Die Einzelkritik in der Übersicht:

Bis zum Rückspiel des FC Bayern, der RB Salzburg am 8. März in der Allianz Arena empfängt, stehen für den deutschen Rekordmeister einige knifflige Partien in der Bundesliga auf dem Plan. Nach dem Heimspiel gegen den Tabellenletzten SpVgg Greuther Fürth am kommenden Sonntag müssen die Bayern bei Eintracht Frankfurt (26. Februar) antreten. Drei Tage vor dem Salzburg-Gipfel steht dann das Topspiel gegen Bayer Leverkusen (5. März) an. Bis zur Länderspielpause Ende März spielen die Bayern noch bei der TSG Hoffenheim (12. März) und gegen Union Berlin (19. März).