FC Bayern in der Einzelkritik: Vier Stars mit Note 5 gegen Atlético – Musiala bester FCB-Spieler

Eine komplett durchrotierte Bayern-Mannschaft verpasste zwar den fünften Sieg im fünften Spiel - machte jedoch in Teilen auch Werbung in eigener Sache. Dies betraf vor allem Youngster Jamal Musiala. Andere enttäuschten: Leroy Sané etwa bekommt in der SPORTBUZZER-Einzelkritik die Note 5.