FC Bayern in Noten: Die Einzelkritik zum Sieg bei Lokomotive Moskau

Mit derselben Startelf wie gegen Atlético Madrid gewinnt der FC Bayern München auch sein zweites Gruppenspiel in der Champions League. Für das 2:1 bei Lokomotive Moskau sorgten Leon Goretzka und Joshua Kimmich mit ihren Treffern, zwischenzeitlich hatte Anton Miranchuk für den Ausgleich gesorgt. Der 13. Erfolg hintereinander in der Königsklasse war ein mühevoller, zumeist glanzloser Arbeitssieg nach dem furiosen 4:0-Spektakel gegen Atlético am ersten Spieltag.