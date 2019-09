FC Bayern in Noten: Die Einzelkritik zum Sieg gegen den 1. FC Köln

Der FC Bayern hat einen souveränen 4:0-Heimsieg gegen den 1. FC Köln eingefahren. Den ersten Treffer für die Bayern erzielte Top-Torjäger Robert Lewandowski bereits in der zweiten Spielminute. In der zweiten Halbzeit schraubten die Münchner, bei denen Neuzugang Philippe Coutinho anstelle von Vereins-Ikone Thomas Müller in der Startelf stand, den Sieg in die Höhe. Reporter Patrick Strasser war für den SPORTBUZZER in der Allianz Arena dabei und hat die Leistungen der Bayern-Stars bewertet.