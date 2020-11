FC Bayern in Noten: Die Einzelkritik zum Sieg gegen den VfB Stuttgart

Der FC Bayern München hatte im Duell mit Aufsteiger VfB Stuttgart enorm zu kämpfen, um die drei Punkte einzufahren. Im Süd-Schlager waren die Schwaben durch Tanguy Coulibaly nach einem schnellen Konter in Führung gegangen, doch Kingsley Coman und Robert Lewandowski drehten die Partie. In die VfB-Drangphase hinein traf der eingewechselte Douglas Costa zum 3:1 (87) . Damit verlor Stuttgart auch das neunte Heimspiel hintereinander gegen die Bayern.

Für den FC Bayern geht es nach dem Spiel in Stuttgart nun Schlag auf Schlag weiter: Am Dienstag gastiert der FCB bei Atlético Madrid in der Champions League, am kommenden Samstag kommt es dann zum Bundesliga-Spitzenspiel zwischen dem Rekordmeister und RB Leipzig - ehe dann vier Tage später der Abschluss in der Champions-League-Gruppenphase auf dem Plan steht. Danach folgen bis zum Ende des Jahres noch Partien bei Union Berlin (12. Dezember), gegen den VfL Wolfsburg (16. Dezember) und schließlich bei Bayer Leverkusen (19. Dezember).