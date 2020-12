FC Bayern in Noten: Die Einzelkritik zum Topspiel gegen Bayer Leverkusen

Der FC Bayern München ist "Weihnachtsmeister" 2020. Im Topspiel des 13. Spieltags gewann Bayern in letzter Sekunde noch mit 2:1. Nach dem sehenswerten Führungstor per Volley-Knaller durch Patrik Schick (14.) traf Weltfußballer Robert Lewandowski nach Patzer von Leverkusens Lukas Hradeckys per Kopf zum Ausgleich (43.) und in der Nachspielzeit auf Vorlage des eingewechselten Comebackers Joshua Kimmich zum 2:1. Nach dem 0:0 gegen den 1. FC Köln am Nachmittag ist RB Leipzig Dritter.

