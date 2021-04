FC Bayern in Noten: Die Einzelkritik zur Niederlage gegen Paris Saint-Germain

Der FC Bayern München hat das Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Paris Saint-Germain in einer heißen, ja wilden und sehenswerten Partie mit 2:3 verloren . Nach Bayerns erster Niederlage in der Königsklasse seit März 2019, dem 1:3 gegen Liverpool, steht der Titelverteidiger vor dem Aus. In der ersten von zwei Neuauflagen des letztjährigen Finals von Lissabon, in dem sich die Münchner mit dem 1:0 zum Champions-League-Sieger 2020 krönten, kam die Elf von Trainer Hansi Flick zwar von einem 0:2-Rückstand dank Eric Maxim Choupo-Moting und Thomas Müller zum zwischenzeitlichen Ausgleich, doch Kylian Mbappé vollstreckte zum 3:2 für die Gäste.

Für den SPORT BUZZER hat sich sich Bayern-Reporter Patrick Strasser das Topspiel in der Königsklasse zwischen dem FCB und PSG genau angeschaut - und unter anderem abermals beobachtet, wie sich Choupo-Moting als Lewandowski-Backup geschlagen hat. Welcher Bayern-Star konnte sonst noch überzeugen? Die Einzelkritik findet ihr in der folgenden Galerie!

Auf BundesligaTabellenführer FC Bayern wartet in den kommenden Wochen ein straffes Programm: Nachdem der FCB am Samstag dann Union Berlin empfängt, steht bereits drei Tage später das Rückspiel gegen PSG auf dem Programm. Danach kommt es zu weiteren zwei Topspielen - jeweils in der Bundesliga. Einmal beim VfL Wolfsburg (17. April) und dann in der englischen Woche gegen Bayer Leverkusen (20. April). Ein mögliches Halbfinal-Hinspiel würde am am 27. April steigen - drei Tage nach dem Bundesliga-Spiel gegen Mainz 05 (24. April).