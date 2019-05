FC Bayern: Inter Mailand wohl an Jerome Boateng interessiert

Wenn ein Topklub aus dem Ausland in diesem Sommer genügend Geld offeriert, ist die Zeit des Ex-Nationalspielers nach acht Jahren beim FC Bayern vorbei. Und jetzt führt eine heiße Spur nach Italien: Der neue Verein von Boateng könnte Inter Mailand heißen. Wie die Bild berichtet, soll der 30-Jährige mit dem italienischen Klub in Kontakt stehen.

Bayern-Präsident Uli Hoeneß hat seine Aussagen zu Boateng bekräftigt und hofft in diesem Sommer auf Bewegung auf dem Transfermarkt. "Es gibt schon ewig lang Gespräche. Sein Manager sucht Vereine, das wissen wir - und wir haben das auch akzeptiert", sagte Hoeneß am Montagabend nach dem 1:1 des deutschen Rekordmeisters beim 1. FC Kaiserslautern.

Starke Konkurrenz in München für Boateng

Am Sonntag hatte Hoeneß dem 30 Jahre alten Innenverteidiger nahegelegt, den Verein in diesem Sommer zu verlassen, auch weil im kommenden Jahr die Konkurrenz noch einmal größer werde. Boatengs Vertrag in München läuft noch bis 2021. Beim FC Bayern gesellen sich neben Mats Hummels und Niklas Süle im Sommer in Benjamin Pavard und Lucas Hernández zwei weitere Konkurrenten zum Team.