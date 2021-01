Bericht: FC Bayern mit Interesse an England-Talent Kwadwo Baah – Winter-Transfer?

Der FC Bayern München will vor dem Transferschluss am kommenden Montag eigentlich nicht nochmal auf dem Transfermarkt tätig werden. Das heißt allerdings nicht, dass man an der Säbener Straße nicht über Neuzugänge nachdenkt. Wie das englische Portal The Athletic nun berichtet, hat der Rekordmeister seine Fühler nach England ausgestreckt. Im Fokus sei demnach der 18 Jahre alte Nachwuchsspieler Kwadwo Baah vom Drittligisten AFC Rochdale. Baah könnte seinen Klub noch in diesem Monat verlassen. Anzeige

Die Bayern seien einer von mehreren Klubs, die sich um den in Stuttgart geborenen Jungprofi bemühen. Auch Juventus Turin, die Glasgow Rangers, West Ham United und Vereine aus der zweitklassigen englischen Championship sollen über eine Verpflichtung Baahs nachdenken. Der Linksaußen hatte in dieser Saison seinen Durchbruch in Rochdale geschafft, kam bereits 13 Mal zum Einsatz, schoss drei Tore und bereitete zwei weitere Treffer vor. Ihm lägen laut Athletic gleich mehrere lukrative Angebote vor.