Kurios: Ivan Perisic beim FC Bayern gesperrt - Einsatz gegen Hertha BSC unmöglich

Kuriose Sperre: Deshalb darf Ivan Perisic nicht gegen Hertha BSC für den FC Bayern spielen

Der Flügelstürmer sah im letzten Saisonspiel gegen den FC Empoli seine fünfte Gelbe Karte. Wie die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Dienstagabend offiziell mitteilte, gilt die Gelb-Sperre auch ligaübergreifend. So steht Perisic erst am 2. Spieltag gegen den FC Schalke 04 am 24. August (18.30 Uhr) für Bayern-Trainer Niko Kovac zur Verfügung.