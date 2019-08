Ivica Olic: Darum würde Ivan Perisic dem FC Bayern "sofort weiterhelfen" - auch Mario Mandzukic wäre "nur gut"

Der frühere Bayern -Stürmer Ivica Olic begrüßt den wohl kurz vor dem Abschluss stehenden Wechsel von Ivan Perisic nach München und erklärt, warum sein kroatischer Landsmann die Mannschaft umgehend besser machen würde. "Ivan ist ein sehr interessanter Mann und eine Top-Verstärkung" , begann der 39-Jährige seine Ausführungen in einem Interview mit der Bild und der Sport Bild: "Ich kann sagen, er ist ein absoluter Vollprofi, der sich immer reinhängt. Und ein feiner Kerl mit einem guten Charakter. Ivan spielt seit Jahren auf internationalem Top-Niveau, hat enorme Qualität und mit 30 Jahren schon viel Erfahrung. Zudem ist er topfit."

Die Bayern suchen nach der Kreuzbandverletzung von Wunschspieler Leroy Sané weiter händeringend nach neuem Personal. Italienische Medien hatten den Perisic-Wechsel am Freitag bereits als perfekt vermeldet. Demzufolge überweisen die Münchner für eine einjährige Leihe des Vizeweltmeisters etwa fünf Millionen Euro an Inter Mailand. Anschließend haben die Bayern eine Kaufoption in Höhe von etwa 20 Millionen. Trainer Niko Kovac wollte den Deal wenige Stunden später allerdings nicht bestätigen und verwies darauf, dass er "keine Namen kommentieren" werde.