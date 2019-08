Sky Italia: FC Bayern macht Perisic-Transfer fix - finanzielle Details bekannt

Der FC Bayern München steht unmittelbar vor der Verpflichtung eines Außenbahnspielers. Laut Sky Italia hat der deutsche Rekordmeister sich mit Ivan Perisic und dessen Klub Inter Mailand auf einen Transfer verständigt, nur noch letzte Details sind zu klären. Der 30-Jährige wird demnach in Kürze in Deutschland erwartet und soll dann einen Vertrag unterschreiben. Für das Testspiel der Italiener gegen den FC Valencia am Samstagabend wurde Perisic von Trainer Antonio Conte schon gar nicht mehr in den Kader berufen.