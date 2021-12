Weltmeister, Kimmich, Chaos-JHV: Diese elf Momente prägten das Jahr des FC Bayern

Vor rund zwölf Monaten blickte der FC Bayern München auf das erfolgreichste Jahr seiner Vereinsgeschichte zurück, aus dem historischen zweiten Triple nach 2013 wurde das Quintuple. 2021 konnten die Münchner "nur" drei Trophäen einsacken. Es war ein Jahr des Umbruchs in der Führungsebene und im Trainerstab. Eine turbulente Zeit, in der sich meist mehr abseits des Rasens und der Spiele ereignete - wie nun auch am Ende des Jahres: Gegen mehrere ehemalige und aktuelle Vorstandsmitglieder des FCB soll ein Verfahren laufen. Laut WDR geht es um mögliche Verstöße gegen das Mindestlohngesetz bei der Bezahlung von Jugendtrainern. Der SPORTBUZZER erinnert an die elf Bayern-Momente des Jahres, chronologisch aufgelistet. Anzeige

1) Pokal-Klatsche im Schnee Ein derber Dämpfer zu Beginn des Jahres (13. Januar) in der zweiten DFB-Pokalrunde: Im Schneetreiben setzt sich der stark aufspielende Zweitligist Holstein Kiel mit 6:5 nach Elfmeterschießen durch, für Bayern verschießt Marc Roca. Erst in der letzten Sekunde der Nachspielzeit hatten die Kieler mit dem 2:2 die Verlängerung erzwungen.

2) Klub-Weltmeister in der Wüste Das Team von Trainer Hansi Flick gewinnt am 11. Februar in Doha/Katar das Finale der Klub-WM gegen den mexikanischen Vertreter Tigres UANL mit 1:0 (Tor: Benjamin Pavard) und sichert sich den sechsten Titel in einer Saison. Dies gelang zuvor nur dem FC Barcelona 2009. Unterdessen leidet das Verhältnis von Trainer Hansi Flick zu Sportvorstand Hasan Salihamidzic, die Zoff-Themen: Kaderplanung und Transferfragen.

3) Königsklasse: Endstation Paris Ein Auswärtssieg wird zu Bayerns sportlich bitterstem Moment des Jahres: Trotz eines 1:0 im Viertelfinal-Rückspiel bei Paris St.Germain muss sich der Titelverteidiger am 13. April aus der Champions League verabschieden. Eine Woche zuvor verlor man das Hinspiel in München mit 2:3 gegen Neymar, Mbappé & Co.

4) Flick schockt mit Abschiedserklärung Vier Tage nach dem Aus in Paris lässt Cheftrainer Flick im Anschluss an das 3:2 beim VfL Wolfsburg die Bombe platzen: Er will den Verein trotz gültigen Vertrages zum Saisonende vorzeitig verlassen. Flick ist großer Favorit auf die Nachfolge von Joachim Löw als Bundestrainer für die Zeit nach der EM im Sommer – so kommt es dann auch.

5) Lewandowski übertrifft Müllers Rekord Am 22. Mai erhalten die Bayern zum 31. Mal die Meisterschale, es ist ihr neunter Titel hintereinander. Mit dem Last-Minute-Tor zum 5:2 gegen den FC Augsburg überbietet Robert Lewandowski Gerd Müllers scheinbar ewig währende 40-Tore-Bestmarke aus der Saison 1971/72 um einen Treffer. Am Ende des Kalenderjahres kommt der polnische Torjäger auf 43 Tore, eins mehr als Müller 1972.



6) Kahn beerbt Rummenigge vorzeitig Überraschend endet die Ära Karl-Heinz Rummenigge beim FC Bayern ein halbes Jahr früher als geplant. Der ewige Mitstreiter von Uli Hoeneß (mittlerweile Ehrenpräsident) löst seinen Vertrag als Vorstandsvorsitzender zum 30. Juni auf, der frühere Torwart und Kapitän Oliver Kahn (52) übernimmt sechs Monate eher den Posten des 65-Jährigen.

7) Nagelsmann startet durch Julian Nagelsmann wird für die Sockel-Ablöse von 20 Millionen Euro von RB Leipzig aus dem Vertrag gekauft und ist bei seinem Pflichtspieldebüt auf der Bank (ein 1:1 zum Liga-Auftakt in Gladbach) exakt 34 Jahre und 21 Tage alt - und damit Bayerns drittjüngster Chefcoach im Profibereich. Am 17. August gewinnt er mit dem Supercup (3:1 beim BVB) seinen ersten Titel.

8) Der Bomber der Nation ist tot Am 15. August trägt ganz Fußball-Deutschland Trauer: Im Alter von 75 Jahren verstirbt Gerd Müller, der erfolgreichste deutsche Stürmer aller Zeiten (mit 365 Toren Rekordtorjäger der Bundesliga) nach langer, schwerer Demenz infolge der Alzheimer-Erkrankung in einem Pflegeheim. Ergriffen nehmen ehemalige Mitspieler um Hoeneß & Co. Abschied.

9) Kimmichs kruder Corona-Kurs Nach dem 4:0 gegen Hoffenheim am 23. Oktober erklärt Joshua Kimmich im Zuge der 14-tägigen Quarantäne des an Corona erkrankten Nagelsmann, einer der fünf Bayern-Profis zu sein, die noch ungeimpft sind. Er habe "noch ein paar Bedenken, was fehlende Langzeitstudien angeht". Kimmichs Zögern löste eine landesweite Debatte aus. Im November muss er wie Serge Gnabry und Jamal Musiala als Kontaktperson des infizierten Niklas Süle in Quarantäne, nach einer weiteren Woche Isolation steckt auch Kimmich sich an und leidet an Infiltrationen in der Lunge, Insgesamt fehlt er acht Pflichtspiele. Mitte Dezember die Kehrtwende: Kimmich bereut sein Zögern und kündigt an, sich 2022 impfen lassen zu wollen.

10) Derbe 0:5-Klatsche im Pokal Ende Oktober ist der erste Titel – und damit das mögliche Triple – bereits futsch. Bei Borussia Mönchengladbach geht man in der zweiten DFB-Pokalrunde mit 0:5 unter, nach 21 Minuten steht es bereits 0:3. "So ein kollektives Versagen in so einem wichtigen Spiel habe ich noch nicht erlebt", sagt Routinier Thomas Müller, über die höchste Pokalpleite der Vereinsgeschichte