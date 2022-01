Bayern-Youngster Jamal Musiala über sein WM-Ziel mit dem DFB-Team: "Ich will eine große Rolle im Team spielen"

Bis zum Winter ist noch Zeit, daher sind die meisten Profis im Kopf wohl eher noch bei ihren Vereinen. Und doch: Es ist WM-Jahr. Ende November beginnt das Turnier in Katar. Auch die deutsche Nationalmannschaft erhofft sich nach zwei Miseren-Turnieren wieder Chancen auf den Titel. Bundestrainer Hansi Flick ist der Turnaround in seinen ersten Monaten im Amt bisher geglückt. Zudem kann der 56-Jährige auf einige hoffnungsvolle Talente bauen. Eines der vielleicht größten: Der offensive Mittelfeldspieler Jamal Musiala vom FC Bayern. Und der 18-Jährige hat sich für das WM-Jahr im DFB-Team einiges vorgenommen: "Ich will eine große Rolle im Team spielen", sagte Musiala in einem Interview mit der Sport Bild über seine Ambitionen. Anzeige

Die Konkurrenz im offensiven Mittelfeld ist allerdings groß – allen voran wegen Musialas Bayern-Kollege Thomas Müller. Auch Chelseas Kai Havertz und Leverkusen-Youngster Florian Wirtz sind auf der Zehnerposition zuhause. Das sieht auch Musiala: "Sollte es nicht für die Startelf reichen, dann eben gerne als Joker", sagt er, hegt aber trotzdem Ansprüche: "Ein bisschen mehr Minuten als bei der EM im vergangenen Sommer dürfen es bei der WM schon werden", so der Youngster.

Beim paneuropäischen Turnier, das für die deutsche Auswahl von Joachim Löw im Achtelfinale gegen England endete, kam der in England aufgewachsene Musiala insgesamt nur auf neun Spielminuten. "Die Niederlage im EM-Achtelfinale gegen meine Zweitheimat England hat mir sehr wehgetan, weil ich erst in der Nachspielzeit eingewechselt wurde und kaum helfen durfte. Da

war ich natürlich enttäuscht", blickt Musiala nun zurück. "Ich weiß aber: Meine Zeit in der Startelf wird kommen."



Musiala: "England hat das Potenzial für große Titel"