Bayern-Talent Jamal Musiala entscheidet sich für England - DFB erhält "klares Signal"

Der 17-Jährige, der in Stuttgart geboren wurde und auch die englische Staatsangehörigkeit besitzt, machte in der laufenden Saison schon mehrfach auf sich aufmerksam. So kam er in der Bundesliga bereits zu fünf Einsätzen, in denen ihm zwei Tore gelangen. Folglich kündigte der DFB zuletzt an, seine Bemühungen um den Teenager zu intensivieren. In den Jugend-Nationalmannschaften war Musiala bisher vornehmlich für England aufgelaufen. Einzig in der U16 bestritt er zwei Partien für Deutschland.