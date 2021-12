Impfung und Leistung: Bayern-Trainer Nagelsmann mit doppeltem Lob für Jamal Musiala

Julian Nagelsmann hat die Entscheidung von Nationalspieler Jamal Musiala zu einer Impfung gegen das Coronavirus begrüßt. "Ich freue mich darüber, dass er jetzt geimpft ist", sagte der Trainer des FC Bayern am Samstag nach dem 2:1-Erfolg im Bundesliga-Spiel gegen Mainz 05 . Nachdem den Münchnern in der Hinrunde Profis gefehlt hatten, weil sie ungeimpft als Kontaktpersonen in Quarantäne mussten, hofft Nagelsmann, dass es solche Probleme in der Rückrunde nicht mehr gibt. Musiala selbst hat sich noch nicht öffentlich zu seinem Impfstatus geäußert.

Am Samstag sorgte der 18-Jährige aber auch sportlich für Freude bei seinem Trainer, der seinen 100. Sieg in der Bundesliga einfuhr und mit den Münchnern so gut wie sicher die Herbstmeisterschaft feiern kann. Ein Grund: Musiala. Der Teenager glänzte in Abwesenheit von Joshua Kimmich und Leon Goretzka erneut in der Mittelfeldzentrale und sorgte mit seinem Tor 16 Minuten vor dem Ende für den Dreier.