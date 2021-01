FC Bayern vermeldet offenbar bald Vollzug: Mega-Talent Jamal Musiala soll bis 2025 verlängern

Der FC Bayern München bindet Offensivtalent Jamal Musiala wohl langfristig. Ende Februar soll der englische U21-Nationalspieler einen neuen Vertrag beim deutschen Rekordmeister unterzeichnen - laut Sky sei auch schon alles ausgehandelt. Dem Bericht zufolge soll der Shootingstar bis 2025 unterschreiben und in Zukunft knapp fünf Millionen Euro pro Jahr verdienen. Vollzug vermelden können die Münchner aber erst am 26. Februar, wenn Musiala seinen 18. Geburtstag feiert.

Der FC Bayern hätte es auch ähnlich wie bei Florian Wirtz machen können. Der 17-Jährige unterschrieb noch vor seinem 18. Lebensjahr einen Dreijahres-Vertrag bei Bayer Leverkusen - eine längere Laufzeit ist für einen minderjährigen Fußballer nicht möglich. In den DFB-Statuten ist klar geregelt: Für Spieler unter 18 Jahren beträgt die maximale Dauer eines Vertrages drei Jahre. Danach können Verträge fünf Jahre laufen - so wie der wohl bereits fertig ausgehandelte Kontrakt von Musiala in München.

Der 17-Jährige agierte in seinen bisher 17 Einsätzen für das Profi-Team im zentralen Mittelfeld ballfertig und mutig - fast schon reif. "Jamal spielt bei uns in einer Mannschaft, die wirklich gespickt ist mit Topspielern. Er ist auch bei diesen Spielern sehr hoch geschätzt", verriet Bayern-Trainer Hansi Flick im vergangenen Monat den Status von Musiala: "Er hat enorme Ruhe und Qualität am Ball, er ist im Dribbling und im Eins-gegen-Eins schwer zu stoppen", referierte Flick. Musiala müsse körperlich noch etwas zulegen. "Aber was fußballerisch zu sehen ist, da kann der FC Bayern München sehr zufrieden sein", so der Erfolgstrainer.