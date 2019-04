FC Bayern: Deshalb wurde James Rodriguez nach einer Viertelstunde wieder ausgewechselt

Der 27-Jährige bestach mit Torgefahr, traf in der 69. Minute mit einem stark getretenen Freistoß die Querlatte. Nürnbergs Torwart Christian Mathenia hatte noch seine Fingerspitzen an den Ball bekommen. Was nur Trainer Niko Kovac und die Bayern-Bank wussten: James war zu diesem Zeitpunkt bereits angeschlagen. „Er hatte gleich nach fünf Minuten gesagt, er spürt was in der Wade, so dass wir ihn deswegen rausnehmen mussten“, sagte Kovac, der mit dem Auftritt seiner Mannschaft sehr unzufrieden war, dem TV-Sender Sky.