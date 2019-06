Bericht: Beschlossen! FC Bayern zieht Kaufoption bei James Rodriguez nicht

Daniel Pranjic, Massimo Oddo, Jens Jeremies: Was wurde aus den ehemaligen Spielern vom FC Bayern? Der SPORTBUZZER zeigt 50 Ex-Profis der Münchner - und was sie jetzt machen. ©

Wechselt James Rodriguez wieder zu Förderer Carlo Ancelotti?

Der Italiener könnte Rodriguez auch in diesem Sommer wieder verpflichten, er soll mit seinem SSC Neapel heftig um die Dienste des Mittelfeldspielers buhlen, der für den FC Bayern in zwei Spielzeiten insgesamt 67 Spiele absolviert. Dabei schoss er 15 Tore und bereitete 20 weitere Treffer für seine Teamkollegen vor. Insbesondere unter Ancelotti und dessen Nachfolger Jupp Heynckes war der sensible Kolumbianer unumstritten. Unter Kovac änderte sich das - beim Double des FCB spielte James nicht mehr die Rolle wie noch in der Vorsaison.