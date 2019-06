Mit Bayern-Star James: Bericht über spektakulären Tausch zwischen Real Madrid und Manchester United

Daniel Pranjic, Massimo Oddo, Jens Jeremies: Was wurde aus den ehemaligen Spielern vom FC Bayern? Der SPORTBUZZER zeigt 50 Ex-Profis der Münchner - und was sie jetzt machen. ©

Mit Bayern-Star James Rodriguez: Spektakulärer Dreier-Tausch?

Zum Transfer-Gerücht: Die seriöse Zeitung berichtet, dass Real Madrid noch immer stark an Pogba interessiert sein soll. Der 26-jährige Weltmeister von 2018 ist einer der Leistungsträger bei ManUnited. In der vergangenen Saison schoss der zentrale Mittelfeldspieler insgesamt 16 Tore in 47 Spielen, bereitete elf weitere Treffer vor. Klar, dass Manchester es da Real Madrid im Werben um ihren Superstar nicht einfach - und vor allem nicht günstig - machen wird. Schließlich bezahlten die "Red Devils" 2016 selbst umgerechnet 105 Millionen Euro für den Transfer Pogbas (damals noch Juventus Turin). Aktuell beträgt sein Marktwert laut transfermarkt.de rund 90 Millionen Euro.

Hier kommt laut dem England-Blatt Bayern-Star James Rodriguez ins Spiel: So soll Real bereit sein, nicht nur James (geschätzter Marktwert: 65 Millionen Euro), sondern auch Gareth Bale (70 Mio.) und Torwart Keylor Navas (12 Mio.) im Tausch für einen Pogba-Transfer zu bieten. Alle drei sollen bei den Madrilenen in Zukunft keine große Rolle mehr spielen.

FC Bayern will mit James Rodriguez "keinen Menschenhandel" betreiben

Doch was ist wirklich dran an den James-Gerüchten? Wie die spanische Zeitung AS berichtet, soll James Rodriguez nämlich auch schon mit Neapel-Trainer Carlo Ancelotti über einen Transfer zum italienischen Klub seines Ex-Bayern-Coaches einig sein. Laut dem Bericht gehe es dabei nur noch um die Ablöse zwischen Real an Neapel. Noch kurioser: Nach Informationen der Bild will auch Cristiano Ronaldo James Rodriguez bei seinem Klub Juventus Turin sehen. Der portugiesische Megastar soll sich mit dem Kolumbianer desöfteren per Videoanruf unterhalten.