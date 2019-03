James Rodriguez: FC Bayern oder Real Madrid? Diese Auswirkungen hat das Zidane-Comeback

Einer, der noch nicht weiß, wie es für ihn weitergeht, ist James Rodriguez. Der Kolumbianer wurde 2017 von Real an den FC Bayern München verliehen, nachdem Zidane keinen Platz für den Superstar im Spielsystem der Madrilenen gefunden hatte. Zuletzt liebäugelte Rodriguez immer wieder mit einer Rückkehr nach Madrid, wo er sich sehr heimisch fühlte. Sein Leihvertrag in München läuft am Ende der Saison aus. Was bedeutet die Zidane-Rückkehr für die Zukunftspläne des FCB-Stars?