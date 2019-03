Rummenigge sicher: James spielt auch nächste Saison beim FC Bayern

Ist das Rätselraten um Bayern-Star James Rodriguez nun beendet? Die Frage, ob der Kolumbianer über das Ende der laufenden Saison hinaus in München bleibt oder nach dann zwei Jahren Leihe doch zu Real Madrid zurückkehrt, beschäftigt Fans und Verantwortliche des deutschen Rekordmeisters seit Monaten. Jetzt hat Bayern-Boss Karl-Heinz Rumenigge deutliche Worte in dieser Angelegenheit gefunden.

Er sei nach wie vor ein großer "Fan von James. Er hat einen unglaublichen tollen linken Fuß und ist für mich ein Weltstar", schwärmte Rummenigge in der Abendzeitung über den jungen Kolumbianer. Im Kader des Rekordmeisters will der Bayern-Boss James aus diesem Grund nicht missen. Er rechnet fest mit einem Verbleib des Offensivmannes über das Ende der laufenden Saison hinaus.

James Rodriguez spielt seit Sommer 2017 FC Bayern. In seiner jungen Karriere hat der Kolumbianer bereits einige Stationen durchlaufen. ©

James Rodriguez: Seine Karriere in Bildern

Dass James im Sommer nach Madrid zurückkehrt, kann sich Rummenigge nicht vorstellen. "Ich gehe fest davon aus, dass James auch in der nächsten Saison beim FC Bayern spielen wird", erklärte der Vorstandsvorsitzende des Rekordmeisters. "Ich bin sicher, dass Niko Kovac die Qualität von James genau so sieht und jetzt auch sehr glücklich mit ihm ist", so Rummenigge weiter.