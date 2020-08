Bericht: Stade Rennes plant Angebot für Bayern-Profi Javi Martinez – Jerome Boateng will bleiben

Der Kader des FC Bayern München für die kommende Saison steht zwar in seinen Grundzügen, einige Personalien bleiben allerdings noch ungeklärt: Thiago steht weiterhin beim FC Liverpool und Paris Saint-Germain auf der Liste, Corentin Tolisso wird bei Inter Mailand als mögliches Tauschobjekt für Marcelo Brozovic gehandelt. Unklar ist auch, was aus Javi Martinez und Jerome Boateng wird. Während der Baske in Frankreich gehandelt wird, plant Boateng laut Kicker einen Verbleib in München.