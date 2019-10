Abwehr-Sorgen beim FC Bayern werden größer: Javi Martinez und Lucas Hernandez gegen Piräus verletzt ausgewechselt

Roque Santa Cruz, Bastian Schweinsteiger, Mario Götze: Was wurde aus den ehemaligen Spielern vom FC Bayern? Der SPORT BUZZER zeigt 50 Ex-Profis der Münchner – und was sie jetzt machen. ©

Martinez bleibt nach Oberschenke-Verletzung in der Kabine, Hernandez humpelt vom Platz

Was war passiert? Javi Martinez, der wie schon gegen Augsburg in der Startformation des FCB stand, fasste sich bereits zum Ende der ersten Halbzeit öfter an den Oberschenkel. Zur Pause waren die Schmerzen bei Spanien zu groß - er musste für Corentin Tolisso ausgewechselt werden. Gut zehn Minuten nach der Halbzeit erwischte es dann auch Lucas Hernandez. Der 80-Millionen-Euro-Transfer von Atletico Madrid krümmte sich nach einem Klärungsversuch vor Schmerzen am Boden. Nach minutenlanger Behandlung, erst auf - dann neben dem Platz, humpelte der Franzose in die Katakomben. Für ihn kam Jerome Boateng nach 59 Minuten ins Spiel. Diagnosen für die beiden Verletzten lagen zunächst noch nicht vor.