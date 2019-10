Bericht: FC Bayern schließt Transfer von Javi Martinez aus - Baske darf trotz Bank-Frust nicht weg

Die Saison 2019/20 verläuft für Javi Martinez überhaupt nicht zufriedenstellend. Der Mittelfeldspieler kommt beim FC Bayern München überhaupt nicht mehr zum Zug, in der laufenden Saison stand der 31-Jährige lediglich über 131 Minuten auf dem Platz. Und das, obwohl Martinez mit seiner defensiven Vielseitigkeit eine echte Waffe sein kann - wie zum Beispiel im vergangenen Jahr in der Champions League gegen Liverpool klar wurde. Seit Beginn der Saison setzt FCB-Trainer Niko Kovac aber gar nicht mehr auf den erfahrenen Basken. Der darf den Verein trotz der für ihn unbefriedigenden Situation allerdings auch nicht verlassen.

Javi Martinez nach FCB-Niederlage gegen Hoffenheim den Tränen nahe - Trost von Flick

Das berichtet die Münchner tz unter Berufung auf eigene Informationen. Demnach haben die Bosse um Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge, Sportdirektor Hasan Salihamidzic und Trainer Kovac beschlossen, Martinez zu halten, weil der Mittelfeldspieler im weiteren Saisonverlauf noch wichtig werden könne. Insbesondere gegen Mannschaften, die den Münchnern in der späteren Champions-League-Phase ihr Spiel aufzwingen, sei der Routinier im Spiel des FCB ein wichtiger Faktor.

Aktuell durchlebt der Triple-Sieger von 2013, der schon 219 Spiele für den FCB absolvierte, eine schwierige Zeit beim Rekordmeister. Bei der Niederlage gegen die TSG Hoffenheim saß Martinez über 90 Minuten auf der Bank - und musste sichtlich erschüttert nach dem Schlusspfiff von Co-Trainer Hansi Flick getröstet werden. An Thiago Alcantara und dem aus der Abwehr aufgerückten Joshua Kimmich ist aktuell kein Vorbeikommen für Martinez.

Bereits im Frühjahr hatte Martinez überlegt, den FC Bayern nach immerhin sieben Jahren wieder zu verlassen. Damals hatte sein Jugendverein Athletic Bilbao Interesse an einer Rückkehr des Defensivallrounders angemeldet. In einem persönlichen Gespräch versicherte FCB-Boss Rummenigge dem Basken, dass er im anstehenden Umbruch eine wichtige Rolle an der Säbener Straße übernehmen soll. Martinez entschied sich zu bleiben, muss nun aber von der Bank aus zusehen, wie seine Teamkollegen um Punkte kämpfen.