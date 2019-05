Sorge beim FC Bayern: Javi Martinez verletzt - Ausfall gegen RB Leipzig droht

Der FC Bayern München muss im Bundesliga-Auswärtsspiel gegen RB Leipzig (Samstag, 15.30 Uhr) möglicherweise auf Javi Martínez verzichten. Der Spanier erlitt laut Bild eine Schienbeinprellung, ein Nerv ist demnach auch gereizt. „Keine Ahnung, ob ich bis Samstag fit werde“, sagte der spanische Mittelfeldspieler. Der Spanier hatte sich in einem Zweikampf am Schienbein verletzt. Am Vortag hatte seine Wange laut dem Bericht einen Schlag abbekommen.

Martinez wurde unter Bayern-Trainer Niko Kovac zuletzt immer wichtiger: In vier der letzten fünf Bundesliga-Spielen stand der 30-Jährige in der Startelf. In dieser Saison absolvierte Martinez bereits 32 Pflichtspiele und erzielte vier Tore. Am Mittwoch musste er nun auf Krücken die Praxis von Teamarzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt verlassen. Ein Einsatz scheint unwahrscheinlich.

Die Münchner können am Wochenende mit einem Sieg oder bei einem Remis (dann aber nur mit Schützenhilfe von Verfolger Borussia Dortmund) die siebte Deutsche Meisterschaft nacheinander fix machen. Für das Auswärtsspiel gegen den Bundesliga-Dritten RB Leipzig, der auch im Pokalfinale am 25. Mai Gegner ist, hat Nationaltorhüter Manuel Neuer sein Comeback angepeilt. Allerdings habe dieser am Mittwoch laut dem Bericht noch immer nicht mit dem Torwart-Training begonnen, sondern nur Übungseinheiten mit dem Ball absolviert.

