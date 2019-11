Boateng-Debüt unter Flick? FC Bayern ohne werdenden Vater David Alaba bei Roter Stern Belgrad

Der FC Bayern muss im vorletzten Champions-League-Gruppenspiel am Dienstag (21 Uhr, Sky) bei Roter Stern Belgrad auf David Alaba verzichten. Der österreichische Nationalspieler bleibt in München, da seine Freundin und er die Geburt des gemeinsamen Kindes erwarten. Für den jüngst in der Innenverteidigung aufgebotenen Alaba dürfte neben Javi Martínez der frühere Nationalspieler Jérôme Boateng auflaufen, der in der Bundesliga nach seiner Roten Karte bei der 1:5-Schmach gegen Eintracht Frankfurt zuletzt für zwei Spiele gesperrt war.

Mit dem Abwehr-Duo Martínez und Alaba holte der FCB unter Interimstrainer Hansi Flick zuletzt drei Siege in drei Spielen gegen Borussia Dortmund, Olympiakos Piräus und Fortuna Düsseldorf - bei einem beeindruckenden Torverhältnis von 10:0. In Belgrad wird Boateng also voraussichtlich sein Debüt unter Flick feiern. Unter Ex-Trainer Niko Kovac war der 31-Jährige nach den Ausfällen von Niklas Süle und Lucas Hernandez gesetzt. Mit Blick auf die kommende Bundesliga-Partie gegen Bayer Leverkusen ist aber keineswegs sicher, dass Boateng von Beginn an in der Innenverteidigung spielt und Alaba wieder auf die linke Abwehrseite rückt. Dafür hat der Österreicher seine Sache unter Flick bislang zu gut gemacht - doch Boateng kann sich nun in Belgrad beweisen.

FC Bayern auch ohne Cuisance in Belgrad

Wie der FC Bayern am Montag vor dem Abflug ebenfalls mitteilte, kann zudem Mittelfeldspieler Mickaël Cuisance krankheitsbedingt die Reise nicht antreten. Der im Sommer von Borussia Mönchengladbach zum deutschen Rekordmeister gewechselte Franzose kam ohnehin erst auf 18 Einsatzminuten bei den Profis. Von Gladbach-Manager Max Eberl musste sich Cuisance jüngst noch einmal Kritik anhören. "Das haben wir ihm drei Monate gesagt, dass er besser hier geblieben wäre, da er in Gladbach einen Verein gefunden hatte, wo er sich entwickeln kann", betonte Eberl in einem Interview mit Sport 1.