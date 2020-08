Bayern-Profi Jerome Boateng über die Gala gegen den FC Barcelona, Olympique Lyon und Hansi Flick

Jerome Boateng kam ein paar Minuten zu spät zur Medienrunde am Sonntag. Der Innenverteidiger des FC Bayern war drei Tage vor dem Halbfinale in der Champions League gegen Olympique Lyon äußerst entspannt. Kein Wunder, hatte er mit dem deutschen Rekordmeister doch erst am Freitagabend den FC Barcelona mit 8:2 abgefertigt. Auf der Pressekonferenz, an der auch der SPORTBUZZER teilnahm, sprach Boateng über ...

... die gute Stimmung im Team: "Wir kommen immer wieder mal zusammen, wenn es passt. Die Stimmung in der Kabine ist schon seit längerer Zeit gut. Wie wissen alle, wann es drauf ankommt und wann wir fokussiert sein müssen. Wir wissen aber auch, wann man mal Späße machen kann. Das ganze Team ist eine Einheit, es ist sehr familiär - auch, wenn wir nicht alle beste Freunde sind. Wir sind für einander da."

... den Vergleich zwischen dem 7:1-Sieg mit dem DFB-Team 2014 gegen Brasilien und dem 8:2-Erfolg gegen Barcelona: "Damals gegen Brasilien haben wir das Spiel nicht so stark kontrolliert. Wir sind 20 Minuten auf ein gutes Barca getroffen, haben dann aber draufgelegt und Barca keine Luft zum Atmen gelassen. Ab jetzt gilt: Das nächste Spiel ist immer das schwierigste. Der Gegner steht nicht umsonst im Halbfinale. Natürlich gibt uns der Sieg aber einen Push. Wir wissen die Euphorie aber einzuordnen. Von dem Ergebnis gegen Barcelona können wir uns nichts kaufen."

Bayern-Trainer Hansi Flick: Die Bilder seiner Karriere Hansi Flick ist seit Spätherbst 2019 Trainer des FC Bayern München. Der frühere Co-Trainer von Bundestrainer Joachim Löw hat eine bewegte Karriere im Profifußball hinter sich. Der SPORTBUZZER zeigt die Laufbahn Flicks in Bildern. ©

... seine Entwicklung unter Hansi Flick: "Es ist wichtig, dass ich Vertrauen vom Trainer bekomme und ich fühle mich wohl, habe Spaß am Fußball. Ich kann zeigen, was ich kann. Auch das Reisen mit dem Team macht Spaß. Es ist ein tolles Gefühl. Der Trainer pusht uns und seit dem Wechsel läuft es besser. Die ganze Mannschaft profitiert von ihm. Er hat einen klaren Plan und wir haben unter Pep (Guardiola, Anm. d. Red.) schon ähnlich gespielt."

... den Trainer Hansi Flick: "Er hat sich sehr positiv entwickelt, war schon immer unglaublich positiv. Er war auch in der Nationalmannschaft immer ein Ansprechpartner für mich und hat Einzeltrainings mit mir gemacht. Seine Ansprache ist sehr gut, das Training macht Spaß. Er ist ein toller Mensch, mit dem man auch über andere Dinge sprechen kann. Er ist ein absoluter Gewinn für den FC Bayern."

Boateng: "Wir waren extrem gierig" ... die starken Leistungen des FC Bayern in der Champions League: "Man hat vom ersten Tag an gemerkt, dass wir in der Champions League weit kommen wollen. Wir haben die Spiele extrem motiviert bestritten und waren am Anfang auch besser als in der Bundesliga. Wir wussten, dass wir eine gute Mannschaft haben, und waren extrem gierig."

Alle Sieger der Champions League Saison 1992/1993: Im Olympiastadion München besiegt Olympique Marseille den AC Mailand mit 1:0. Der deutsche Nationalspieler Rudi Völler (links) steht bis zur 78. Minute auf dem Platz. ©

... den Fitnesszustand der Mannschaft: "Ein großes Lob gilt unserem Fitnesstrainer Holger Broich und die Planung des gesamten Teams in der Pause. Der Schlüssel zum Erfolg war, dass wir wieder so früh angefangen haben, etwas zu machen. Wir haben super aufgebaut, sind physisch gut drauf. Das ist wichtig in einem Turnier, weil man hintenraus noch mal etwas drauflegen kann, wenn das andere Team müde wird."

Boateng: "Wollen einfach ins Finale" ... das Aus von Pep Guardiola und das Spiel von City gegen Lyon: "Wir waren überrascht, aber Lyon hatte auch schon Juve rausgeworfen. Es war ein komisches Spiel, aber Lyon hat diszipliniert gespielt und die Chancen genutzt. City hatte sich das sicher anders vorgestellt und die Spieler sind enttäuscht. Für uns gilt es jetzt eben gegen Lyon - die sind trotzdem ein starker Gegner. Wir wollen an das positive Spiel anknüpfen und einfach ins Finale."