Bayern-Star Jérôme Boateng über Polizei-Opfer George Floyd: "Es war ein skrupelloser Mord"

Die Bilder vom brutalen Tod des Afroamerikaners George Floyd haben auch Jérôme Boateng geschockt. "Es war ein skrupelloser Mord, der diesmal mitgefilmt wurde. In mir hat das auch einen Mix aus Wut, Unverständnis und Mitgefühl ausgelöst", sagte der 31-Jährige vom deutschen Rekordmeister FC Bayern in einem Sky-Interview. Auch der Weltmeister von 2014 hat in seinem Leben Erfahrungen mit Rassismus gemacht. "Sei es als Jugendlicher in Berlin, als ich am Fußballplatz von Kindern und deren Eltern beschimpft und absichtlich getreten wurde", schilderte Boateng: "Aber auch später gab es ja bekanntermaßen noch Anfeindungen aus manchen Ecken."