FC Bayern: Co-Trainer Flick adelt Jerome Boateng - "Einer der besten Innenverteidiger"

Flick über Jerome Boateng: "Er hatte kein leichtes Jahr"

Flick könnte allein mit seiner Präsenz dafür sorgen, dass Boateng an der Säbener Straße bleibt. "Jerome ist für mich ein absolut toller Spieler, einer der besten Innenverteidiger", sagte Flick, der sich allerdings nicht festlegen wollte, ob Boateng auch in Zukunft das FCB-Trikot trägt. "Er hatte kein leichtes Jahr, aber so ist das manchmal." Boateng schied in den vergangenen zwölf Monaten mit Deutschland bei der WM 2018 in der Vorrunde aus, verlor seinen Stammplatz beim FC Bayern und wurde von Bundestrainer Joachim Löw aus dem DFB-Team aussortiert.