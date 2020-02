Bayern-Star Jerome Boateng gibt Einblick in Verhältnis zu Joachim Löw und spricht über eine EM-Teilnahme

Knapp ein Jahr nach seiner Ausbootung bei der deutschen Nationalmannschaft hat Jerome Boateng einen Einblick in sein aktuelles Verhältnis zu Joachim Löw gegeben. "Ich habe mich mit dem Bundestrainer ausgesprochen. Ich schätze ihn absolut als Mensch und Trainer. Wir hatten miteinander sehr viel Erfolg in der Nationalmannschaft, und ich habe mich als Spieler unter ihm weiterentwickelt. Deshalb ist da alles in Ordnung", sagte der Weltmeister von 2014 in einem Interview mit dem Sport-Informations-Dienst und betonte, dass es keinerlei böses Blut nach seinem Ende im DFB-Team gebe.