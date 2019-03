FC Bayern: Boateng gegen Liverpool auf neuer Position? "Hätte damit kein Problem"

In der Champions League trifft der FC Bayern München am Mittwoch im Achtelfinal-Rückspiel auf den FC Liverpool. Jerome Boateng, der eigentlich als Innenverteidiger aktiv ist, könnte dieses Spiel laut dem kicker auf einer anderen Positon bestreiten. Möglicherweise setzt Trainer Niko Kovac ihn als Rechtsverteidiger ein. "Ich hätte damit kein Problem", stellt Boateng klar. "Wenn ich der Mannschaft auf dieser Position helfen kann, bin ich bereit." Der Grund für die ungewöhnliche Maßnahme: Joshua Kimmich fehlt wegen einer Gelbsperre, sein Ersatz Rafinha blieb in wichtigen Spielen nicht ohne Patzer.