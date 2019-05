Wirbel um Jerome Boateng: Berater widerspricht Bayern-Präsident Uli Hoeneß

Daniel Pranjic, Massimo Oddo, Jens Jeremies: Was wurde aus den ehemaligen Spielern vom FC Bayern? Der SPORTBUZZER zeigt 50 Ex-Profis der Münchner - und was sie jetzt machen. ©

Boateng gibt sich kämpferisch: "Will zeigen, dass ich noch voll da bin"

Boateng selbst will sich beim FCB durchbeißen - allen Widrigkeiten zum Trotz. "Gerade nachdem ich in dieser Saison so oft gebremst wurde, will ich zeigen: Ich bin noch voll da. Ich greife in der nächsten Saison voll an", sagte der Weltmeister. Nerlinger betonte, dass er gemeinsam mit seinem Klienten zu der Überzeugung gelangt sei, dass es beim FC Bayern weitergehen solle. Man habe sich "klar entschieden, aufgrund der Erfahrung des vergangenen Sommers und unter den aktuellen Voraussetzungen keine Gespräche mit anderen Vereinen zu führen".