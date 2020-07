Jerome Boateng liebäugelt mit Premier-League-Transfer: Bayern-Star wäre "definitiv bereit"

Vieles deutet darauf hin, dass die anstehenden Spiele in der Champions League die letzten in der Ära von Jerome Boateng beim FC Bayern München sein dürften. Der Vertrag des 31-Jährigen läuft nach der kommenden Saison aus. Der aktuelle Transfer-Sommer stellt also für den Rekordmeister die letzte Möglichkeit dar, eine Ablösesumme für den Innenverteidiger einzustreichen, der bereits seit 2011 für den FCB spielt. Und auch Boateng scheint hinsichtlich eines Wechsels nicht zwangsläufig abgeneigt zu sein.

Insbesondere eine Rückkehr in die englische Premier League scheint für Boateng eine Alternative zu sein. "Ich würde nicht nein sagen", sagte Boateng im Rahmen der Audi Digital Summer Tour. "Ich liebe es, die Premier League zu sehen, ich liebte es auch dort zu spielen." In der Saison 2010/11 war der Deutsche für Manchester City aktiv, schaffte den Durchbruch allerdings nicht wirklich. Er kam letztlich nur auf 24 Einsätze und wurde dann nach nur einem Jahr an den FC Bayern verkauft. Zu einem Comeback auf der Insel wäre er nun "definitiv bereit".

Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge hatte einen Abgang von Boateng in diesem Sommer zuletzt nicht ausgeschlossen. "Beide haben schon die Drei vorne im Alter stehen, da macht man sich schon mal Gedanken. Will man das eine Jahr beim FC Bayern bleiben oder will man möglicherweise, wenn man das kann, woanders vielleicht seine Karriere ausklingen lassen", sagte der 64-Jährige mit Blick auf den Weltmeister und Javi Martinez, der in Spanien bei diversen Klubs auf der Liste stehen soll.

