Rot-Schock für FC Bayern: Boateng fliegt gegen Frankfurt vom Platz - FCB ohne drei Verteidiger gegen BVB

Videobeweis-Ärger für den FC Bayern München – mit herben Konsequenzen für das Topspiel gegen Borussia Dortmund am kommenden Samstag: FCB-Innenverteidiger Jerome Boateng ist nach zehn Minuten im Topspiel gegen Eintracht Frankfurt vom Platz geflogen. Der Weltmeister von 2014 sah nach einer Notbremse an Frankfurt-Stürmer Goncalo Paciencia von Schiedsrichter Markus Schmidt die Rote Karte. Nach Absprache mit Videoschiedsrichter Sascha Stegemann entschied sich Schmidt für den direkten Platzverweis. Für Boateng bedeutet der Platzverweis eine Sperre von mindestens einem Spiel.

Was war passiert? Nach einem Konter lieferten sich Paciencia und Boateng ein Laufduell, das der Weltmeister in höchster Not und als letzter Mann nur mit einer Grätsche lösen konnte. Der Angreifer ging an der Strafraumkante zu Boden, Schiedsrichter Schmidt gab nach Videobeweis Freistoß und Rot für Boateng. Zunächst hatte er die Gelbe Karte gezückt. Der fällige Freistoß ging im zweiten Anlauf in die Arme von Neuer.