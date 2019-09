Bericht: Transfer von Jerome Boateng zu Juventus Turin geplatzt - Weltmeister bleibt beim FC Bayern

Der geplante Wechsel von Jerome Boateng zu Juventus Turin hat sich übereinstimmenden Medienberichten zufolge zerschlagen. Wie die Bild am Montag vermeldeten, gab es keine Einigung über einen Transfer des Weltmeisters von 2014, der beim FC Bayern Münche n nur noch Ersatz ist. Damit bleibe der 30-Jährige beim deutschen Rekordmeister, wo er bereits seit 2011 spielt. Auch der TV-Sender Sky berichtete entsprechend.

Boateng hatte am Sonntag kurzfristig bei den traditionellen Fotoaufnahmen der Münchner in Lederhosen zum kommenden Oktoberfest gefehlt. Dies hatte kurz vor Ablauf der Transferfrist am Montag neue Spekulationen um einen Wechsel des Innenverteidigers aufkommen lassen.