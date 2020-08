Bayern-Trainer Flick spricht über Boateng-Verletzung und erklärt Plan für Champions-League-Finalturnier

Hansi Flick wirkte rundum glücklich. Dem 3:0 im Achtelfinal-Hinspiel beim FC Chelsea hatte der FC Bayern am Samstagabend ein 4:1 (2:1) im zweiten Duell mit den Engländern folgen lassen. Mit dem Ticket für das Finalturnier der Champions League in Lissabon in der Tasche analysierte der FCB-Trainer bei Sky: "Ich bin sehr zufrieden. Die Mannschaft hat das hervorragend gemacht. Das war einfach gelungen und es muss uns jetzt Kraft und Speed geben. Ich habe nicht viel auszusetzen." Auch die Verletzung von Jerome Boateng, die die Partie für den Ex-Nationalspieler nach 64 Minuten vorzeitig beendete, machte Flick keine Sorgen.

"Es ist nicht so schlimm", meinte der 55-Jährige, betonte aber auch, dass er noch "keine genaue Diagnose" aus der medizinischen Abteilung gehört habe. Boateng hatte sich nach rund einer Stunde eine gegnerische Beteiligung vertreten und war auf dem Feld behandelt worden. Ein Ausfall für das Viertelfinale am kommenden Freitag gegen den FC Barcelona wäre bitter. Das gestand auch Niklas Süle, der für Boateng eingewechselt worden war, und somit nach seinem monatelangen Verletzungspause (Kreuszbandriss) sein Pflichtspiel-Comeback gab: "Ich hoffe, dass alles okay ist. Wir brauchen ihn unglaublich bei dem Turnier."

Flick sagt Training ab: "Spieler sollen mit Familien frühstücken" Flick sagte als Belohnung für den Sieg das eigentlich für Sonntagmorgen geplante Training ab. "Die Spieler sollen mit ihren Familien frühstücken. Am Nachmittag fliegen wir dann nach Portugal", erklärte der Coach, der sein Team nun an der Algarve auf die Endrunde der Königsklasse vorbereiten wird. Furcht vor dem FC Barcelona mit Superstar Lionel Messi verspüren die Münchner nicht. "Wir werden uns gut vorbereiten und genauso spielen, wie in den vergangenen Partien", meinte Flick lapidar und wollte Messis Rolle beim nächsten Gegner nicht zu hoch hängen.

