Thomas Müller wirbt für Boateng-Verbleib beim FC Bayern: Bisschen länger auf mich aufpassen

Ex-Nationalspieler Thomas Müller hat sich für einen Verbleib von Jérôme Boateng beim FC Bayern ausgesprochen. "Aktuell ist er bei uns. Er hat noch einen Vertrag bis zum Sommer. Mit einer Unterschrift unter das richtige Papier wäre das ja getan auch für die Zukunft. Jérôme ist schon lange an meiner Seite und es schadet nichts, wenn er ein bisschen länger auf mich aufpasst", sagte Müller nach dem 4:0 am Sonntagabend bei Schalke 04 im Sky-Interview.

Zuletzt hatte bereits Hansi Flick lobende Worte für Boateng gefunden. "Er ist ein Spieler, der uns immer gut tun kann", hatte der Trainer des deutschen Rekordmeisters erst am Freitag gesagt. Sportdirektor Hasan Salihamidzic äußerte sich dagegen vor dem Schalke-Spiel eher diplomatisch: "Wir werden uns zu gegebener Zeit unterhalten und eine faire, seriöse Entscheidung treffen." Boatengs Vertrag läuft am Saisonende nach dann zehn Jahren in München aus. Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hatte bereits gesagt, dass man mit dem 32 Jahre alten Weltmeister von 2014 ein Gespräch führen werde.