Nach turbulenter Bayern-JHV: Julian Nagelsmann regt Debatte "in anderem Rahmen" an

Nach der turbulenten Jahreshauptversammlung des FC Bayern hat Trainer Julian Nagelsmann angeregt, das Reizthema Katar in anderer Atmosphäre und Umgebung zu besprechen. "Ich glaube, es gibt sicherlich eine Möglichkeit, das in einem anderen Rahmen zu machen, um kontrovers darüber zu diskutieren und auch in voller Transparenz offenzulegen, warum, was, wieso, weshalb und aus welcher Zeit", sagte Nagelsmann am Freitag in München.