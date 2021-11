Kommentar zur JHV-Eskalation: Der FC Bayern macht einen Fehler - er unterschätzt seine Fans

Denkwürdige Jahreshauptversammlungen hat es beim FC Bayern schon immer gegeben, meist waren sie tränenreich und rührselig – etwa 2016 bei der Rückkehr und Wiederwahl zum Präsidenten des zwischenzeitlich inhaftierten Steuersünders Uli Hoeneß. Oder 2007 als es um die hohen Eintrittspreise und die maue Atmosphäre in der neuen Allianz Arena geht und zur Mitgliederbeschimpfung kommt: "Eure Scheiß-Stimmung, da seid ihr doch dafür verantwortlich - und nicht wir!" Absender Uli Hoeneß, natürlich.

Am Donnerstagabend eskalierte die Jahreshauptversammlung rund um das delikate Thema des Sponsorings durch den wegen der Menschenrechtssituation umstrittenen Wüstenstaat Katar, vor allem wegen der mangelhaften Kommunikation mit der Basis darüber. Und, weil es Hoeneß, Bauch und Seele des Vereins ohne Amt, als entsetzter Augenzeuge vorzug, zu schweigen. Hoeneß-Nachfolger Herbert Hainer, einst als Vorstandsvorsitzender des Weltkonzers "Adidas AG" gänzlich anders temperierte Veranstaltungen dieser Art gewöhnt, verlor in der aufgeladenen Atmosphäre die Souveränität. Auch wenn nur knapp 800 der über 290.000 Mitglieder weltweit in die Halle gekommen waren – das ist Basisdemokratie.