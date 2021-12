"Freigetestet ist er": Bayern-Boss Salihamidzic erklärt weiteres Vorgehen bei Kimmich

Die vergangenen drei Bundesliga-Spiele musste der FC Bayern München aufgrund einer Corona-Infektion und Quarantäne ohne Leistungsträger Joshua Kimmich bestreiten. Auch in der Champions League verpasste der 26-Jährige die Partien gegen Dynamo Kiew (2:1) und am Mittwoch gegen den FC Barcelona. Bereits am kommenden Samstag gegen Mainz 05 könnte Kimmich aber in den Kader des deutschen Rekordmeisters zurückkehren. Sportvorstand Hasan Salihamidzic stellte zumindest ein baldiges Comeback des Mittelfeldspielers in Aussicht. "Freigetestet ist er", so Salihamidzic bei DAZN: "Heute Nacht endet seine Quarantäne."

